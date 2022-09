Elezioni 2022, Meloni: “Governo a guida Fdi, è tempo della responsabilità” (Di lunedì 26 settembre 2022) (Adnkronos) – “Ho voluto fare un rapido commento di questa giornata. Rimandiamo a domani tutte le valutazioni più profonde, più complete sul risultato elettorale. I dati sono ancora non definitivi ma mi pare che da quello che emerge dalle prime proiezioni si possa dire che dagli italiani in queste Elezioni politiche è arrivata una indicazione chiara”. Così la leader di Fdi Giorgia Meloni commentando, all’Hotel Parco dei Principi, i risultati delle Elezioni politiche 2022. La presidente di Fratelli d’Italia è stata accolta da un’ovazione nella sala conferenze dell’albergo romano dove è stato allestito il palco per le dichiarazioni. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 26 settembre 2022) (Adnkronos) – “Ho voluto fare un rapido commento di questa giornata. Rimandiamo a domani tutte le valutazioni più profonde, più complete sul risultato elettorale. I dati sono ancora non definitivi ma mi pare che da quello che emerge dalle prime proiezioni si possa dire che dagli italiani in questepolitiche è arrivata una indicazione chiara”. Così la leader di Fdi Giorgiacommentando, all’Hotel Parco dei Principi, i risultati dellepolitiche. La presidente di Fratelli d’Italia è stata accolta da un’ovazione nella sala conferenze dell’albergo romano dove è stato allestito il palco per le dichiarazioni. L'articolo proviene da Italia Sera.

Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | La vittoria del centrodestra è la breaking news sui siti internazionali. 'L'estrema destra vince le… - ilpost : L’affluenza alle elezioni politiche è stata intorno al 64 per cento, la più bassa della storia repubblicana - ItaliaViva : Elezioni, l’appello al voto di @marattin: “Siamo il partito riformista, vogliamo dare voce all’Italia seria” - Tori… - _Mat_4y : RT @Io_Non_Esisto_: ELEZIONI 2022 | Ho votato con la consapevolezza nel cuore di non contare un cazzo - CarloAl87550029 : RT @SkyTG24: “Questo non è un punto d'arrivo, ma un punto di partenza“ così la leader di Fratelli d'Italia Giorgia #Meloni ha commentato la… -