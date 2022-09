È possibile deviare un asteroide? Dart e LiciaCube lo scopriranno stanotte

Leggi su formiche

(Di lunedì 26 settembre 2022) L’essere umano è in grado diundiretto verso la Terra? Il primo test di difesa planetaria sta per avvenire nello spazio profondo per cercare di dare una risposta a questo interrogativo. La sonda della missione(Double asteroid redirection test) della Nasa, grande quanto un autobus e del valore di circa 325 milioni di dollari, è infatti pronta a entrare in collisione con Dimorphos, la luna della dimensione della piramide di Giza (diametro di circa 160 metri) orbitante attorno al più grande corpo roccioso Didymos. Il sistema di asteroidi non rappresenta di per sé una minaccia per la Terra dal momento che il test avverrà a circa undici milioni di chilometri, maè pronta a dimostrare la capacità umana di modificare l’orbita di un, sperimentando così per la prima volta ...