Canone Rai, con poco più di 20 euro non lo paghi più: come fare (Di lunedì 26 settembre 2022) . C’è la possibilità di ridurre al minimo la spesa per la tv di stato Dando uno sguardo alle possibilità tecnologiche in continua evoluzione scopriamo che potrebbe essere possibile affidarci allo streaming senza dover ricorrere al pagamento del Canone. Qualche anno fa L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 26 settembre 2022) . C’è la possibilità di ridurre al minimo la spesa per la tv di stato Dando uno sguardo alle possibilità tecnologiche in continua evoluzione scopriamo che potrebbe essere possibile affidarci allo streaming senza dover ricorrere al pagamento del. Qualche anno fa L'articolo proviene da Inews24.it.

LegaSalvini : ++ #OGGIVOTOLEGA PER LO STOP AL CANONE RAI - TAGLIAMO SPRECHI E MAXI STIPENDI! ++ Chi sceglie la Lega sceglie lo s… - LegaSalvini : ++ STOP AL CANONE RAI - TAGLIAMO SPRECHI E MAXI STIPENDI! ++ Chi sceglie la Lega sceglie lo stop al canone Rai, un… - matteosalvinimi : In 10 Paesi Ue il canone non si paga, basta informarsi! La RAI (che già incassa oltre 700 milioni di pubblicità) ta… - Giacomo_Left : @Lucidafollia4 @CiccioC_02 @marcounionista @CarloCalenda Il PIL è cresciuto 14 trimestri consecutivi (se si conta a… - MaglieriVito : @stanzaselvaggia Eccone un'altra che sa solo sputare veleno sulla destra,incapace e pagata da noi con il canone Rai -