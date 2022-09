Camera, Collegio Uninominale Salerno (Di lunedì 26 settembre 2022) SCRUTINI Collegio Uninominale: CAMPANIA 2 -CAMPANIA 2 – U06 (Salerno) Dato aggiornato al: 26/09/2022 02:27 Sezioni: 22/409 Candidati Uninominali e Liste Voti % BICCHIELLI GIUSEPPE 2.859 35,63 FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI 1.806 23,24 FORZA ITALIA 555 7,14 LEGA PER SALVINI PREMIER 366 4,71 NOI MODERATI/LUPI – TOTI – BRUGNARO – UDC 66 0,85 BONAVITACOLA FULVIO 2.229 27,78 PARTITO DEMOCRATICO – ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 1.724 22,18 ALLEANZA VERDI E SINISTRA 214 2,75 +EUROPA 172 2,21 IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO – CENTRO DEMOCRATICO 54 0,69 BENEVENTO GIUSEPPE 1.871 23,32 MOVIMENTO 5 STELLE 1.811 23,30 NADDEO CORRADO 614 7,65 AZIONE – ITALIA VIVA – CALENDA 591 7,60 SCOCOZZA SIMONA LIBERA 165 2,06 UNIONE POPOLARE CON DE ... Leggi su cronachesalerno (Di lunedì 26 settembre 2022) SCRUTINI: CAMPANIA 2 -CAMPANIA 2 – U06 () Dato aggiornato al: 26/09/2022 02:27 Sezioni: 22/409 Candidati Uninominali e Liste Voti % BICCHIELLI GIUSEPPE 2.859 35,63 FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI 1.806 23,24 FORZA ITALIA 555 7,14 LEGA PER SALVINI PREMIER 366 4,71 NOI MODERATI/LUPI – TOTI – BRUGNARO – UDC 66 0,85 BONAVITACOLA FULVIO 2.229 27,78 PARTITO DEMOCRATICO – ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 1.724 22,18 ALLEANZA VERDI E SINISTRA 214 2,75 +EUROPA 172 2,21 IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO – CENTRO DEMOCRATICO 54 0,69 BENEVENTO GIUSEPPE 1.871 23,32 MOVIMENTO 5 STELLE 1.811 23,30 NADDEO CORRADO 614 7,65 AZIONE – ITALIA VIVA – CALENDA 591 7,60 SCOCOZZA SIMONA LIBERA 165 2,06 UNIONE POPOLARE CON DE ...

