Calciomercato com – Milan | Maldini | ‘Leao ci ha detto che vuole restare | abbiamo buone possibilità di rinnovo’ | Primapagina

In un'intervista fiume a La Gazzetta dello Sport, Paolo Maldini è tornato a parlare del suo Milan. Dopo aver partecipato al Festival dello Sport, dove ha raccontato dei suoi primi anni da dirigente, dello scudetto della passata stagione e delle offerte ricevute per le stelle rossonere, ha ribadito le intenzioni della società sul rinnovo di Rafael Leao. RINNOVO LEAO – "Leao ha una situazione difficile che deriva dal passaggio al Lilla, questo lo sta condizionando molto e ha fatto sì che i nostri interlocutori spesso siano cambiati. Rafa però è grato a noi e a me interessa quello che ci dice lui. Capisce che il percorso nei prossimi anni deve essere al Milan, lo ...

