Boxe: Michael Magnesi, il verdetto, le polemiche e i venti di rivincita (Di lunedì 26 settembre 2022) Michael Magnesi ha perso, l’Italia non ha più nessun titolo mondiale tra le mani. Lo stato dell’arte del pugilato tricolore attualmente è questo, con il superpiuma laziale che è uscito dal ring dell’AO Arena di Manchester senza più la cintura mondiale della categoria in mano. Anthony Cacace l’ha battuto per verdetto non unanime: sul verdetto a favore del nordirlandese, però, qualche polemica dal clan tricolore arriva. E l’ha lanciata subito la moglie e manager del Lupo Solitario, Alessandra Branco. Alla Gazzetta dello Sport, infatti, è stata lei ad annunciare immediato ricorso rivelando anche che il marito ha combattuto fin dalla seconda ripresa con una costola rotta. Se quel ricorso annunciato non venisse accolto, afferma Branco, “farò venire Cacace in Italia. L’evento l’organizzo io e il titolo ce lo riprendiamo in ... Leggi su oasport (Di lunedì 26 settembre 2022)ha perso, l’Italia non ha più nessun titolo mondiale tra le mani. Lo stato dell’arte del pugilato tricolore attualmente è questo, con il superpiuma laziale che è uscito dal ring dell’AO Arena di Manchester senza più la cintura mondiale della categoria in mano. Anthony Cacace l’ha battuto pernon unanime: sula favore del nordirlandese, però, qualche polemica dal clan tricolore arriva. E l’ha lanciata subito la moglie e manager del Lupo Solitario, Alessandra Branco. Alla Gazzetta dello Sport, infatti, è stata lei ad annunciare immediato ricorso rivelando anche che il marito ha combattuto fin dalla seconda ripresa con una costola rotta. Se quel ricorso annunciato non venisse accolto, afferma Branco, “farò venire Cacace in Italia. L’evento l’organizzo io e il titolo ce lo riprendiamo in ...

