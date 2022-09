(Di domenica 25 settembre 2022) Il 2022 diè l’esempio perfetto di come il booking nel wrestling, in particolare in WWE, possa essere “folle” e soggetto a continui cambiamenti. Dopo settimane e settimane di annunci e vignette sul suo arrivo a Raw tra fine 2021 e inizio 2022 che l’avevano portato a diventare un “meme” sui social, l’atleta indiano aveva fatto il suo ri-debutto nel main roster ottenendo un discreto push in lotta con i Mysterios. Da lì qualche vittoria contro atleti semisconosciuti fino al dimenticatoio dopo l’arrivo al comando creativo di Triple H, con totale assenza di piani per lui in quel di Raw. Si torna ad NXT? Qualcosa percambiare e l’indizio arriva dai live event di NXT del weekend. Sono diverse le Superstar del main roster scese ad NXT per provare a rilanciare la propria carriera e così ...

Zona_Wrestling : WWE: Veer Mahaan potrebbe ripartire da NXT riformando un vecchio tag team -

...in a Cell 2022 potrebbe regalare due nuovi campioni all'universo. Lo United States Championship sarà infatti difeso da Theory in un duello contro Mustafa Ali : dopo essere stato malmenato da......in a Cell 2022 potrebbe regalare due nuovi campioni all'universo. Lo United States Championship sarà infatti difeso da Theory in un duello contro Mustafa Ali : dopo essere stato malmenato da...Il 2022 di Veer Mahaan è l'esempio perfetto di come il booking nel wrestling, in particolare in WWE, possa essere "folle" e soggetto a continui cambiamenti. Dopo settimane e settimane di annunci e vig ...After months of promotional videos, Veer Mahaan returned to Raw in April this year, but his run on the red brand has already come to an end.