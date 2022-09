Vercelli | drogano la figlia di 13 anni e la costringono a prostituirsi

Leggi su tpi

(Di domenica 25 settembre 2022) I genitori avrebbero costretto ladi soli 13ad avere rapporti sessuali con uomini per pochi euro, 20 o a volte 50 euro. Ma per la ragazzina e i suoi fratelli, di 1 e 2, erano c’erano anche maltrattamenti fisici in casa, anche frustate. La storia è emersa dopo l’intervento della Squadra Mobile della Questura di, conclusa con l’emissione di 7 misure cautelari. La vicenda è raccontata da Infocercelli24.it – “In carcere sono finiti i genitori della ragazzina, due romeni di 39 e 40e due clienti vercellesi con i quali la minorenne veniva regolarmente costretta ad avere rapporti sessuali. Altri due uomini che erano soliti abusare della ragazzina sono finiti ai domiciliari e un ulteriore cliente è stato sottoposto all’obbligo di dimora nel comune di. ...