Serie A femminile, l’Inter batte la Sampdoria (Di domenica 25 settembre 2022) Le nerazzurre di Rita Guarino, grazie alle reti nella ripresa di Bonetti su rigore e della solita Chawinga, regolano le blucerchiate a Bogliasco Leggi su itasportpress (Di domenica 25 settembre 2022) Le nerazzurre di Rita Guarino, grazie alle reti nella ripresa di Bonetti su rigore e della solita Chawinga, regolano le blucerchiate a Bogliasco

OfficialSSLazio : #LazioWomen ????? ?? Arriva la prima vittoria in campionato! Il tabellino ?? - OptaPaolo : 1 - Per la prima volta nella sua storia in Serie A femminile, l'Inter è prima in classifica in solitaria (10 punti… - luciaguglielmi : Calendario Serie A 2022-2023 femminile, ecco tutte le partite della quinta giornata - AngoloNews2018 : Calendario Serie A 2022-2023 femminile, ecco tutte le partite della quinta giornata - RisparmioG : Calendario Serie A 2022-2023 femminile, ecco tutte le partite della quinta giornata -