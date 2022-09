"Non ha colto il rifiuto". E il giudice assolve il presunto stupratore (Di domenica 25 settembre 2022) La vittima ha raccontato che l'imputato l'aveva fatta ubriacare e poi ne aveva abusato. La sentenza: "La ragazza faceva di tutto per stare tranquilla, possibile che lui non abbia capito" Leggi su ilgiornale (Di domenica 25 settembre 2022) La vittima ha raccontato che l'imputato l'aveva fatta ubriacare e poi ne aveva abusato. La sentenza: "La ragazza faceva di tutto per stare tranquilla, possibile che lui non abbia capito"

RaiRadio2 : «Il mio non è un discorso musicalmente colto: la mia è una certezza del tutto emozionale.» 80 anni fa nasceva Gabr… - capuanogio : L’autodifesa di #Allegri con Sconcerti ha colto di sorpresa la #Juventus e potrebbe non essere piaciuta a parte del… - CaimiSimone : @D_Daline_99 Ma infatti dubito che lei sia colto...capisce? Non credo dato che vota 5S - JohnHard3 : RT @D_Daline_99: Sono benestante,colto e voto Conte,non solo per i suoi ideali ma perché è l'unico che ha un occhio di riguardo per i meno… - MariaElenaBozz1 : @paranoicandroid Di che? La mia era una risposta scherzosa, autoironica, non avevo assolutamente colto alcuna gaffe… -