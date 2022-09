Maria de Filippi ha sbagliato tutto | “Mi sta sulle pa**e!”: non lo sopporta più nessuno (Di domenica 25 settembre 2022) Nelle ultime ore, si è scatenata una feroce polemica contro una scelta di Maria de Filippi. Ormai ha raggiunto il limite: a rischio gli ascolti Maria De Filippi (Mediaset Infinity)Nel corso della stagione televisiva attuale, Maria de Filippi è come sempre estremamente impegnata. Il suo duplice ruolo di conduttrice e produttrice la pone infatti al centro di molti programmi. Oltre ad Amici e a Uomini e Donne, che sono impegni praticamente quotidiani, è presente anche a Tu Sì Que Vales come giuria, anche se ha un ruolo anche nella produzione poiché lo show è prodotto dalla Fascino. Nelle ultime ore, però, per il volto di Canale5 stanno arrivando diverse polemiche. La questione non è affatto semplice e le critiche si sommano, puntata dopo puntata: non sta più piacendo a ... Leggi su specialmag (Di domenica 25 settembre 2022) Nelle ultime ore, si è scatenata una feroce polemica contro una scelta dide. Ormai ha raggiunto il limite: a rischio gli ascoltiDe(Mediaset Infinity)Nel corso della stagione televisiva attuale,deè come sempre estremamente impegnata. Il suo duplice ruolo di conduttrice e produttrice la pone infatti al centro di molti programmi. Oltre ad Amici e a Uomini e Donne, che sono impegni praticamente quotidiani, è presente anche a Tu Sì Que Vales come giuria, anche se ha un ruolo anche nella produzione poiché lo show è prodotto dalla Fascino. Nelle ultime ore, però, per il volto di Canale5 stanno arrivando diverse polemiche. La questione non è affatto semplice e le critiche si sommano, puntata dopo puntata: non sta più piacendo a ...

