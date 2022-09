LIVE Motocross delle Nazioni 2022 in DIRETTA: Guadagnini è secondo dietro a Lawrence (Di domenica 25 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -10 Vlaanderen è sesto: l’olandese sta risalendo da dietro. -11 Andrea Adamo adesso è quindicesimo: il siciliano prova a risalire. -12 Lawrence PASSA! Prima all’esterno, poi l’accelerata all’interno: splendido sorpasso. -13 Lawrence ci prova all’interno! Ma non passa su Guadagnini! -14 JETT Lawrence PASSA SU CHASE SEXTON! In aria riesce a sorpassarlo in uno spazio piccolissimo. -15 Tre piloti in fuga, anche Lawrence sta rientrando approfittando della lotta in testa. -16 Guadagnini RIPASSA IN TESTA!! CHE SORPASSO SUL RETTILINEO! -17 CHE SORPASSO DI SEXTON ALL’ESTERNO! L’americano passa al comando della gara. -18 Errore di Mattia Guadagnini, Sexton si avvicina sensibilmente, ma ... Leggi su oasport (Di domenica 25 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-10 Vlaanderen è sesto: l’olandese sta risalendo da. -11 Andrea Adamo adesso è quindicesimo: il siciliano prova a risalire. -12PASSA! Prima all’esterno, poi l’accelerata all’interno: splendido sorpasso. -13ci prova all’interno! Ma non passa su! -14 JETTPASSA SU CHASE SEXTON! In aria riesce a sorpassarlo in uno spazio piccolissimo. -15 Tre piloti in fuga, anchesta rientrando approfittando della lotta in testa. -16RIPASSA IN TESTA!! CHE SORPASSO SUL RETTILINEO! -17 CHE SORPASSO DI SEXTON ALL’ESTERNO! L’americano passa al comando della gara. -18 Errore di Mattia, Sexton si avvicina sensibilmente, ma ...

