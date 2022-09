Gran Sasso, recuperati due escursionisti inglesi rimasti bloccati a causa del maltempo (Di domenica 25 settembre 2022) Tre squadre del Soccorso Alpino e Speleologico abruzzese, partite dalla stazione di L'Aquila, hanno recuperato due giovani escursionisti inglesi rimasti bloccati sul Gran Sasso a causa del maltempo. Si tratta di un ragazzo e di una ragazza che vivono in Italia e lavorano a Roma. I due venivano da Campo Imperatore e le cattive condizioni meteo li hanno costretti a fermarsi nella forra di Valle dell'Inferno, dove sono stati trovati e recuperati dai soccorritori. A quanto si apprende, i due stanno bene, la ragazza era infreddolita, ma sono stati ristorati prima che i tecnici del Soccorso Alpino li riportassero a valle. Leggi su tg24.sky (Di domenica 25 settembre 2022) Tre squadre del Soccorso Alpino e Speleologico abruzzese, partite dalla stazione di L'Aquila, hanno recuperato due giovanisuldel. Si tratta di un ragazzo e di una ragazza che vivono in Italia e lavorano a Roma. I due venivano da Campo Imperatore e le cattive condizioni meteo li hanno costretti a fermarsi nella forra di Valle dell'Inferno, dove sono stati trovati edai soccorritori. A quanto si apprende, i due stanno bene, la ragazza era infreddolita, ma sono stati ristorati prima che i tecnici del Soccorso Alpino li riportassero a valle.

Agenzia_Ansa : Incidente in montagna, due morti sul Gran Sasso #ANSA - ekuonews : Recuperati dal Soccorso Alpino coppia di inglesi bloccati sul Gran Sasso - SkyTG24 : Gran Sasso, recuperati due escursionisti inglesi rimasti bloccati a causa del maltempo - Emergenza24 : RT @cnsas_official: #Abruzzo: due uomini sono morti in un incidente di montagna sul Gran Sasso, in località Pizzo Intermesoli. Da ieri pome… - infoitinterno : TRAGEDIA DELLA MONTAGNA, DUE ALPINISTI MUOIONO SUL GRAN SASSO -