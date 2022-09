Gf Vip 7, Daniele Dal Moro in lacrime per il suo passato turbolento: “Vorrei dare a mio figlio quello che io non ho avuto” (Di domenica 25 settembre 2022) Daniele Dal Moro si è lasciato andare alle lacrime per via della sua condizione famigliare. Al Gf Vip 7, Daniele si sta pian piano aprendo con gli altri inquilini nonostante abbia fatto il suo ingresso solo giovedì scorso. Il ragazzo aveva già partecipato al Gf 16, condotto da Barbara D’Urso, facendosi notare per la sua storia d’amore con Martina Nasoni. L’ex gieffina era poi diventato tronista di Uomini e Donne, salvo poi terminare il trono senza alcuna scelta. Già al Grande Fratello alcuni anni fa, Daniele si era fatto notare per il suo rapporto burrascoso con il padre, importante politico, e per il suo passato fatto di errori e disavventure. Oggi pomeriggio, con Cristina Quaranta e Carolina Marconi, l’ex tronista è tornato a parlarne, lasciandosi ... Leggi su isaechia (Di domenica 25 settembre 2022)Dalsi è lasciato analleper via della sua condizione famigliare. Al Gf Vip 7,si sta pian piano aprendo con gli altri inquilini nonostante abbia fatto il suo ingresso solo giovedì scorso. Il ragazzo aveva già partecipato al Gf 16, condotto da Barbara D’Urso, facendosi notare per la sua storia d’amore con Martina Nasoni. L’ex gieffina era poi diventato tronista di Uomini e Donne, salvo poi terminare il trono senza alcuna scelta. Già al Grande Fratello alcuni anni fa,si era fatto notare per il suo rapporto burrascoso con il padre, importante politico, e per il suofatto di errori e disavventure. Oggi pomeriggio, con Cristina Quaranta e Carolina Marconi, l’ex tronista è tornato a parlarne, lasciandosi ...

