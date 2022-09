Bologna Vignato, per lui poco spazio: sarà addio a gennaio? (Di domenica 25 settembre 2022) Il centrocampista Emmanuel Vignato sta trovando poco spazio con il Bologna e a gennaio potrebbe anche cambiare aria Il centrocampista Emanuel Vignato sta trovando poco spazio con il Bologna e a gennaio potrebbe anche cambiare aria. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il classe 2001 negli ultimi anni a Bologna ha trovato poco spazio. Con Thiago Motta ora c’è da capire se può diventare uno dei titolari, ma se dovesse continuare a essere utilizzato così non è da escludere la voglia di andare a giocare del ragazzo. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 25 settembre 2022) Il centrocampista Emmanuelsta trovandocon ile apotrebbe anche cambiare aria Il centrocampista Emanuelsta trovandocon ile apotrebbe anche cambiare aria. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il classe 2001 negli ultimi anni aha trovato. Con Thiago Motta ora c’è da capire se può diventare uno dei titolari, ma se dovesse continuare a essere utilizzato così non è da escludere la voglia di andare a giocare del ragazzo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

clubdoria46 : #CalciomercatoSampdoria, il #Bologna al bivio per #Vignato. I dettagli #samp #sampdoria - bologna_sport : #Orsolini e #Vignato vogliono capire se potranno avere un ruolo importante nel #Bologna di #ThiagoMotta - 1000Cuori : ?? Il Resto Del Carlino - L’ora del riscatto per Orso e Vignato ?? - serieApallone : Bologna, il piano di Sartori: tre rinnovi in agenda: Bologna, il direttore sportivo rossoblù ...... leggi di più s… - serieApallone : Bologna, il piano di Sartori: tre rinnovi in agenda: Bologna, il direttore sportivo rossoblù ...... leggi di più s… -