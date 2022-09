Alessandra Celentano sospende la maglia a Ramon: interviene Lorella (Di domenica 25 settembre 2022) La scelta di Alessandra Celentano Siamo nel pieno della seconda puntata di Amici 22, e anche oggi a far discutere il web è stata Alessandra Celentano. La maestra infatti ha deciso di sospendere la maglia al suo allievo Ramon, per via di alcuni comportamenti del ballerino, non ritenuti dal suo punto di vista dignitosi. In L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di domenica 25 settembre 2022) La scelta diSiamo nel pieno della seconda puntata di Amici 22, e anche oggi a far discutere il web è stata. La maestra infatti ha deciso dire laal suo allievo, per via di alcuni comportamenti del ballerino, non ritenuti dal suo punto di vista dignitosi. In L'articolo proviene da Novella 2000.

