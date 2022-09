Adani ‘distrugge’ Allegri, confessione clamorosa: ”E’ incompetente!” – VIDEO (Di domenica 25 settembre 2022) Adani ‘distrugge’ Allegri, confessione clamorosa: ”E’ incompetente!”. L’opinionista lo ha detto durante una partita di padel. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM La Juventus ha confermato Allegri ma non tutti sono convinti che sia stata una scelta azzeccata. I tifosi sono sul piede di guerra e non sanno che cosa aspettarsi al rientro dalla sosta Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di domenica 25 settembre 2022): ”E’”. L’opinionista lo ha detto durante una partita di padel. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM La Juventus ha confermatoma non tutti sono convinti che sia stata una scelta azzeccata. I tifosi sono sul piede di guerra e non sanno che cosa aspettarsi al rientro dalla sosta Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Adani distrugge Allegri: "Non sa niente di ippica, di calcio, di niente" - Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli Provocazione Adani Allegri A Piazza Santa Maria Maggiore in compagnia dello stesso Vie ri, Ventola e Matri , si è giocata una sfida di padel.