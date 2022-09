A proposito di Halford Mackinder

Leggi su ilprimatonazionale

(Di domenica 25 settembre 2022) Roma, 25 set – La drammatica guerra che dal 24 febbraio 2022 infuria in Ucraina, ha molteplici cause e responsabilità. Se, infatti, sul piano del diritto internazionale l’azione intrapresa da Putin nei confronti di uno Stato sovrano appare ingiustificabile (così come, in una prospettiva storica ed etno-linguistica, sono in buona parte falsi i presupposti della propaganda russa che negano l’esistenza di un’identità ucraina), dal punto di vista geopolitico e ideologico non si può non denunciare l’attivismo imperial-globalista, atlantista e profondamente antirusso dell’amministrazione Biden e di ampi settori (bipartisan) della politica estera statunitense. Le conseguenze dell’intransigenza americana Dopo la contestata sconfitta elettorale dell’isolazionista Donald Trump e l’umiliante ritiro estivo dall’Afghanistan, è apparsa subito chiara la volontà del nuovo corso democratico ...