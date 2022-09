Un Superbonus per le case popolari a Milano (Di sabato 24 settembre 2022) Ci sono andati tutti, nelle “periferie”, in questa campagna elettorale fatta più di ammiccamenti demagogici che di programmi. “Il senso della partenza della mia campagna da San Siro è che noi stiamo vicino a chi ha meno, a chi ha più difficoltà“, aveva detto Antonio Misiani, già viceministro, marca Partito democratico. A Rozzano, dove c’è il quartiere di case popolari più grande d’Europa, è andata Lia Quartapelle, e anche – ovviamente – uno storico esponente “law and order” di Fdi come Riccardo De Corato. E poi tutti gli altri, di tutti i partiti, ad affollare Stadera, Barona, Giambellino, Sesto San Giovanni e i quartieri densi di palazzi su palazzi che danno nome e storia a parti enormi e significative di territorio milanese. In ogni comizio, in ogni appuntamento, le parole d’ordine sono state sempre le stesse, indifferentemente dal posizionamento ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 24 settembre 2022) Ci sono andati tutti, nelle “periferie”, in questa campagna elettorale fatta più di ammiccamenti demagogici che di programmi. “Il senso della partenza della mia campagna da San Siro è che noi stiamo vicino a chi ha meno, a chi ha più difficoltà“, aveva detto Antonio Misiani, già viceministro, marca Partito democratico. A Rozzano, dove c’è il quartiere dipiù grande d’Europa, è andata Lia Quartapelle, e anche – ovviamente – uno storico esponente “law and order” di Fdi come Riccardo De Corato. E poi tutti gli altri, di tutti i partiti, ad affollare Stadera, Barona, Giambellino, Sesto San Giovanni e i quartieri densi di palazzi su palazzi che danno nome e storia a parti enormi e significative di territorio milanese. In ogni comizio, in ogni appuntamento, le parole d’ordine sono state sempre le stesse, indifferentemente dal posizionamento ...

