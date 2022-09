Spinazzola | “Mancini ha capito la mia situazione e mi ha permesso di restare a Roma”

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 24 settembre 2022)– “Quella di non andare a Coverciano è stata una mia richiesta al commissario tecnico, il mister hae mi ha concesso questi dieci giorni per rimettermi in forma e fare lavori specifici per il polpaccio”. Lo ha detto Leonardoai canali dell’Asparlando della scelta dia Trigoria invece di rispondere alla convocazione dell’Italia. “Penso che il mio sia uno degli infortuni peggiori per un calciatore, soprattutto viste le mie caratteristiche. Mi manca ancora un po’ di appoggio e velocità”, prosegue commentando il suo recupero. Inevitabile un passaggio sulla vittoria di Tirana in Conference: “Dopo la finale vinta ci siamo detti ‘sapremo cosa abbiamo fatto solo al nostro ritorno a’. E quel giorno è stata una liberazione dopo ...