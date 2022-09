Saman Abbas | il racconto del cugino indagato | “Uccisa con una corda e gettata nel Po”

Leggi su tpi

(Di sabato 24 settembre 2022) Poco più di un mese dopo la scomparsa di, il padre confessò il delitto durante una telefonata a un parente in Italia. “Ho ucciso mia figlia”, diceva Shabbarl’8 giugno 2021, quando ormai era fuggito in Pakistan. La conversazione è agli atti del processo che inizierà a febbraio a carico dei familiari della diciottenne sparita dalla notte del 30 aprile 2021 da Novellara e che gli inquirenti, Procura e carabinieri di Reggio Emilia, sono sicuri sia stata assassinata, perché rifiutava di sposare unin patria e voleva andarsene di casa. La foto di un bacio, per le vie di Bologna. Il momento di intimità trae il suo fidanzato, da lei postato sui social tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021, secondo quanto accertato dalle indagini, fu una delle scintille ...