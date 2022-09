Metaverso e Intelligenza artificiale: una sottrazione di individualità? Il dibattito (Di sabato 24 settembre 2022) Nel nostro momento diamo importanza all’identità nazionale pressoché dannata dalla globalizzazione, dal mondialismo, dalla merce universale di organismi produttivi che non tollerano localismi di alcun genere (prodotti locali,interessi nazionali, usanze storiche ed ogni connotazione specifica renitente). Ma oltre la negazione delle nazioni e della storicità vi è una negazione di identità maggiormente essenziale, rischiamo di perderla e se la perdiamo è davvero finita: rischiamo di perdere l’ individualità, che rappresenta la radice costitutiva della natura, la perfezione della natura, la soggettività, la differenza tra l’uno e l’altro, il sentire in prima persona (anche animale e vegetale). In natura non esiste il seriale! Ebbene, tutto converge alla perdita dell’individualità dell’individuo, potremmo forgiare un individuo senza individuazione. ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 24 settembre 2022) Nel nostro momento diamo importanza all’identità nazionale pressoché dannata dalla globalizzazione, dal mondialismo, dalla merce universale di organismi produttivi che non tollerano localismi di alcun genere (prodotti locali,interessi nazionali, usanze storiche ed ogni connotazione specifica renitente). Ma oltre la negazione delle nazioni e della storicità vi è una negazione di identità maggiormente essenziale, rischiamo di perderla e se la perdiamo è davvero finita: rischiamo di perdere l’, che rappresenta la radice costitutiva della natura, la perfezione della natura, la soggettività, la differenza tra l’uno e l’altro, il sentire in prima persona (anche animale e vegetale). In natura non esiste il seriale! Ebbene, tutto converge alla perdita dell’dell’individuo, potremmo forgiare un individuo senza individuazione. ...

