"Mattarella lo richiama se..." Renzi non molla sul Draghi bis (Di sabato 24 settembre 2022) Sergio Mattarella alla fine potrebbe richiamare Mario Draghi. Matteo Renzi intervistato a Sky TG24 nella trasmissione Casa Italia, venerdì 23 settembre, parla nell'ultimo giorno prima del silenzio elettorale per il voto di domani domenica 25 settembre. “La domanda a Draghi ‘ci stai?' non gliela farò io. Gliela farà Mattarella, se noi arriveremo al 10%“, ha detto il leader di Italia Viva che ieri ha chiuso la campagna elettorale del Terzo polo insieme a Carlo Calenda di Azione al Gianicolo, a Roma. “Draghi e i suoi nel 2020 dicevano: ‘no'. Giustamente Draghi, ai giornalisti, risponde no. Ma se noi facciamo il 10% la domanda a Draghi gliela fa Mattarella”, ribadisce Renzi. “Quei due hanno ... Leggi su iltempo (Di sabato 24 settembre 2022) Sergioalla fine potrebbere Mario. Matteointervistato a Sky TG24 nella trasmissione Casa Italia, venerdì 23 settembre, parla nell'ultimo giorno prima del silenzio elettorale per il voto di domani domenica 25 settembre. “La domanda a‘ci stai?' non gliela farò io. Gliela farà, se noi arriveremo al 10%“, ha detto il leader di Italia Viva che ieri ha chiuso la campagna elettorale del Terzo polo insieme a Carlo Calenda di Azione al Gianicolo, a Roma. “e i suoi nel 2020 dicevano: ‘no'. Giustamente, ai giornalisti, risponde no. Ma se noi facciamo il 10% la domanda agliela fa”, ribadisce. “Quei due hanno ...

