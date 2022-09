LIVE Canottaggio, Mondiali 2022 in DIRETTA: 4 di coppia e Oppo-Ruta a caccia di una medaglia (Di sabato 24 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della settima e penultima giornata dei Mondiali di Canottaggio 2022. A Racice (Repubblica Ceca) è arrivato il momento delle prime finali delle specialità olimpiche, che vanno ad unirsi alle finali paralimpiche, con tre equipaggi azzurri a caccia del podio. Si parte alle 13.05 poi proseguire fino alle 16.00 circa con semifinali, ripescaggi e finali nel primo pomeriggio. Si parte con il paraCanottaggio e con due finali: nella prima, il doppio misto PR2, non c’è l’equipaggio azzurro, mentre l’Italia sarà al via con Luca Conti, Tommaso Schettino, Ludovica Tramontin, Greta Elizabeth Muti, Raissa Scionico nella finale del 4 con misto PR3. A seguire sarà il ... Leggi su oasport (Di sabato 24 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti alladella settima e penultima giornata deidi. A Racice (Repubblica Ceca) è arrivato il momento delle prime finali delle specialità olimpiche, che vanno ad unirsi alle finali paralimpiche, con tre equipaggi azzurri adel podio. Si parte alle 13.05 poi proseguire fino alle 16.00 circa con semifinali, ripescaggi e finali nel primo pomeriggio. Si parte con il parae con due finali: nella prima, il doppio misto PR2, non c’è l’equipaggio azzurro, mentre l’Italia sarà al via con Luca Conti, Tommaso Schettino, Ludovica Tramontin, Greta Elizabeth Muti, Raissa Scionico nella finale del 4 con misto PR3. A seguire sarà il ...

zazoomblog : LIVE Canottaggio Mondiali 2022 in DIRETTA: Mumolo-Rambaldi e l’otto per stupire si assegnano i primi titoli -… - zazoomblog : LIVE Canottaggio Mondiali 2022 in DIRETTA: Mumolo-Rambaldi e l’otto per stupire si assegnano le prime medaglie non… - zazoomblog : LIVE Canottaggio Mondiali 2022 in DIRETTA: prova d’appello per Rodini-Cesarini nei ripescaggi - #Canottaggio… -