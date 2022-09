Finisce con una sconfitta il match d’addio di Roger Federer al tennis: le lacrime e gli abbracci – Il video (Di sabato 24 settembre 2022) Una sconfitta conclude la carriera tennistica di Roger Federer, battuto con Rafael Nadal nel doppio a Londra per la Laver Cup dalla coppia statunitense composta da Jack Sock e Frances Tiafoe. Dopo la vittoria nel primo set, i due sono stati poi sopraffatti dagli americani, che vincono il terzo set 11-9 al super tie-break. Subito dopo per il campione uscente un lungo saluto al centro del campo dove, in lacrime, ha ricevuto l’abbraccio di tutti i compagni, rivali e del pubblico. Malgrado la sconfitta, una uscita di scena colma di affetto ed emozioni. «È stata una festa fantastica, speravo fosse così», ha detto lo svizzero a fine partita. September 23, 2022 «Sono felice, non triste», ha aggiunto Federer. «Mi sono goduto ogni momento, ... Leggi su open.online (Di sabato 24 settembre 2022) Unaconclude la carrieratica di, battuto con Rafael Nadal nel doppio a Londra per la Laver Cup dalla coppia statunitense composta da Jack Sock e Frances Tiafoe. Dopo la vittoria nel primo set, i due sono stati poi sopraffatti dagli americani, che vincono il terzo set 11-9 al super tie-break. Subito dopo per il campione uscente un lungo saluto al centro del campo dove, in, ha ricevuto l’o di tutti i compagni, rivali e del pubblico. Malgrado la, una uscita di scena colma di affetto ed emozioni. «È stata una festa fantastica, speravo fosse così», ha detto lo svizzero a fine partita. September 23, 2022 «Sono felice, non triste», ha aggiunto. «Mi sono goduto ogni momento, ...

