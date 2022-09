Adnkronos : Eros Ramazzotti: 'Bella Ciao? #LauraPausini ha fatto bene'. - SusannaCeccardi : La sinistra vorrebbe distruggere l'icona nazionale Laura #Pausini per essersi rifiutata di cantare #BellaCiao. Per… - leggoit : Aurora Ramazzotti incinta, la dedica di nonno Eros dal palco al bambino che verrà è da brividi - disagio_tv : Le parole di Eros Ramazzotti. - Lella62895497 : RT @Titty48286633: @Giorgio00421018 Fantastica canzone del Grande Eros Ramazzotti ve la dedico a e voi amici amiche di Twitter per un Sabat… -

Il cantante sul palco dell'Arena di Verona mostra di essere un papà innamorato e alla figlia, avuta da Michelle Hunziker, dice: 'Mi fai diventare nonno. Ti ...... il producer termolese con Botox, progetto monumentale che riunisce oltre 40 artisti, scalza dinosauri delle classifiche comecon Battito infinito e domina la top ten relegando in ...Eros Ramazzotti diventa nonno: le parole per il suo primo nipote e per sua figlia Aurora, che è in dolce attesa.Aurora Ramazzotti è incinta, come rivelato ieri tramite il suo profilo Instagram. Oltre alla sua felicità e a quella del fidanzato Goffredo ...