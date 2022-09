Commercianti, dal consiglio comunale proroga alle procedure semplificate (Di sabato 24 settembre 2022) di Luca Capacchione Nell’ultima assise andata di scena presso Palazzo di Città giovedì 22 settembre 2022, il consiglio comunale ha approvato una misura che consentisse la proroga dei termini per l’ottenimento di concessione di suolo pubblico per i Commercianti battipagliesi, prevista già in periodo Covid. La precedente misura conteneva anche la gratuità dell’utilizzo del suolo, per ora rimandata ad altro provvedimento. Andare incontro alle partite iva e ai Commercianti in difficoltà è l’input che l’assessore al commercio Egidio Mirra ha voluto consegnare al parlamentino cittadino con l’approvazione del primo punto all’ordine del giorno in consiglio concernente “Provvedimenti volti a favorire la ripresa post-pandemica delle imprese di pubblico esercizio: – Approvazione ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 24 settembre 2022) di Luca Capacchione Nell’ultima assise andata di scena presso Palazzo di Città giovedì 22 settembre 2022, ilha approvato una misura che consentisse ladei termini per l’ottenimento di concessione di suolo pubblico per ibattipagliesi, prevista già in periodo Covid. La precedente misura conteneva anche la gratuità dell’utilizzo del suolo, per ora rimandata ad altro provvedimento. Andare incontropartite iva e aiin difficoltà è l’input che l’assessore al commercio Egidio Mirra ha voluto consegnare al parlamentino cittadino con l’approvazione del primo punto all’ordine del giorno inconcernente “Provvedimenti volti a favorire la ripresa post-pandemica delle imprese di pubblico esercizio: – Approvazione ...

Commercianti, dal consiglio comunale proroga alle procedure semplificate Cronache Salerno