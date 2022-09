Cinisi | lite in un campeggio finisce in sparatoria | gravi padre e figlio - Cronaca - quotidiano net

palermo24h : Cinisi, proprietario di un camping spara e ferisce due clienti dopo una lite per il conto della camera - palermo24h : Cinisi, padre e figlio feriti da arma da fuoco dal proprietario di un residence, la lite per il prezzo della camera -

Il titolare della struttura ha sparato al termine di una. I due sono ricoverati in ospedale in condizioni ...... a, in provincia di Palermo. Il proprietario della struttura turistica, un 70enne, avrebbe ferito padre e figlio durante una, scoppiata dopo alcune contestazioni per il pagamento di una ...Il titolare della struttura ha sparato al termine di una lite. I due sono ricoverati in ospedale in condizioni serie ...È di due feriti gravi il bilancio di una sparatoria in cui sono stati coinvolti un uomo di 64 anni, il figlio e il proprietario di un camping a Cinisi, nel palermitano. Nel tardo pomeriggio il titolar ...