Ascolti TV: dati Auditel di ieri, venerdì 23 settembre 2022 (Di sabato 24 settembre 2022) Ascolti tv: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, venerdì 23 settembre 2022, in prima serata, access prime time e preserale dei canali della tv generalista. Ascolti tv Prima serata Su Rai1 la partita di calcio di UEFA Nations League: Italia-Inghilterra ha totalizzato in media 6140 spettatori (30.91% di share); su Canale5 il film Nessuno come noi ha avuto 1914 spettatori (share 10.39%). Il film The Day After Tomorrow – L’alba del giorno dopo su Italia1 ha ottenuto 1237 spettatori (7.32%) nella media dei vari episodi; su Rai2 il film Un’estate a Mykonos ha interessato 1148 spettatori (6.09%); lo speciale Agorà su Rai3 ha conquistato 285 spettatori (1.72%). Su Rete4 la puntata del programma Zona Bianca ha interessato 904 spettatori (5.49%) e su ... Leggi su ascoltitv (Di sabato 24 settembre 2022)tv: idei programmi più visti di23, in prima serata, access prime time e preserale dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 la partita di calcio di UEFA Nations League: Italia-Inghilterra ha totalizzato in media 6140 spettatori (30.91% di share); su Canale5 il film Nessuno come noi ha avuto 1914 spettatori (share 10.39%). Il film The Day After Tomorrow – L’alba del giorno dopo su Italia1 ha ottenuto 1237 spettatori (7.32%) nella media dei vari episodi; su Rai2 il film Un’estate a Mykonos ha interessato 1148 spettatori (6.09%); lo speciale Agorà su Rai3 ha conquistato 285 spettatori (1.72%). Su Rete4 la puntata del programma Zona Bianca ha interessato 904 spettatori (5.49%) e su ...

occhio_notizie : Ascolti tv, venerdì 23 settembre 2022: Italia-Inghilterra contro Nessuno come noi. #ascoltitv #datiauditel - CorriereCitta : Ascolti tv venerdì 23 settembre 2022: Italia-Inghilterra, Nessuno come noi, TGLA7, dati Auditel e share - infoitcultura : Ascolti TV: dati Auditel di ieri, giovedì 22 settembre 2022 - nico_lai93 : RT @QuiMediaset_it: Su #Canale5 #GFVIP domina incontrastato gli ascolti della serata #Iris rete tematica più vista del prime-time #ascolti… - infoitcultura : Ascolti tv ieri, tutti i dati: GF Vip in caduta libera, UeD vola -