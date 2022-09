Zelensky: “Putin minaccia, mondo non gli farà usare armi nucleari” (Di venerdì 23 settembre 2022) (Adnkronos) – C’è “un rischio di catastrofe nucleare” in quella centrale occupata dai russi da diverse settimane. A lanciare ancora una volta l’allarme sulla situazione nell’impianto nucleare di Zaporizhzhia, è stato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in un’intervista concessa a diverse testate, tra cui ‘Ouest-France’. Putin ha nuovamente minacciato mercoledì di ricorrere alle armi atomiche ma “il mondo non glielo consentirà”, dice Zelensky, ammettendo che “nessuno sa ciò che Putin farà domani. Per lui, dire la verità o mentire è più o meno la stessa cosa”. “Ieri Putin ha detto che voleva una soluzione diplomatica, oggi avvia la mobilitazione, domani dirà di volere un dialogo”. Per Zelensky “non sarà un ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 23 settembre 2022) (Adnkronos) – C’è “un rischio di catastrofe nucleare” in quella centrale occupata dai russi da diverse settimane. A lanciare ancora una volta l’allarme sulla situazione nell’impianto nucleare di Zaporizhzhia, è stato il presidente ucraino Volodymyr, in un’intervista concessa a diverse testate, tra cui ‘Ouest-France’.ha nuovamenteto mercoledì di ricorrere alleatomiche ma “ilnon glielo consentirà”, dice, ammettendo che “nessuno sa ciò chedomani. Per lui, dire la verità o mentire è più o meno la stessa cosa”. “Ieriha detto che voleva una soluzione diplomatica, oggi avvia la mobilitazione, domani dirà di volere un dialogo”. Per“non sarà un ...

