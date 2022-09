Ue, von der Leyen avverte l'Italia sulle elezioni "Direzione sbagliata? Agiremo come con l'Ungheria" (Di venerdì 23 settembre 2022) Le elezioni in Italia sono ormai alle porte e anche in Europa ci si prepara per lavorare con il prossimo governo che verrà formato. Dalla presidente della Commissione von der Leyen però - riporta il Corriere della Sera - arriva un avvertimento esplicito al nostro Paese. "Vedremo il risultato del voto in Italia, ci sono state anche le elezioni in Svezia. Se le cose andranno in una Direzione difficile, abbiamo degli strumenti, come nel caso di Polonia e Ungheria". La domanda, posta dai giornalisti a Princeton, negli Stati Uniti, sottolineava come tra i candidati delle elezioni di domenica in Italia ci fossero «figure vicine a Putin». Segui su affarItaliani.it Leggi su affaritaliani (Di venerdì 23 settembre 2022) Leinsono ormai alle porte e anche in Europa ci si prepara per lavorare con il prossimo governo che verrà formato. Dalla presidente della Commissione von derperò - riporta il Corriere della Sera - arriva un avvertimento esplicito al nostro Paese. "Vedremo il risultato del voto in, ci sono state anche lein Svezia. Se le cose andranno in unadifficile, abbiamo degli strumenti,nel caso di Polonia e". La domanda, posta dai giornalisti a Princeton, negli Stati Uniti, sottolineavatra i candidati delledi domenica inci fossero «figure vicine a Putin». Segui su affarni.it

