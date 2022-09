Tragico incidente a Roma | travolta da un’auto | morta una donna

(Di venerdì 23 settembre 2022)pochi minuti fa. Una signora, di cui al momento non sono note le generalità, ha perso la vita: è statae uccisa dain viale Sirtori, all’angolo con Largo La Loggia, in zona Portuense. Investimentole al Portuense L’investimento, purtroppole, è avvenuto pochi minuti fa in viale Sirtori, all’angolo con Largo La Loggia. È qui che unaè stata, falciata e uccisa da. Sul posto il personale sanitario del 118, che purtroppo non ha potuto fare molto se non constatare il decesso. Ora spetterà ai caschi bianchi, che sono ancora lì per i rilievi, fare chiarezza e ricostruire l’esatta dinamica. Traffico in tilt Per consentire tutti i rilievi le linee del ...

vulturenews.net

... con ilbilancio di 11 morti e 2 dispersi, ha reso evidente sia la forza dei cambiamenti ... un isolatosul lavoro in una piccola fabbrica. Eppure, non è così" scrive la FLC in una ...CORREGGIO (Reggio Emilia) - Una ragazza di 22 anni di Campegine è morta nella notte in unstradale che ha avuto come teatro l'incrocio tra via Fossa Annegata e via Masone, nelle campagne di Prato di Correggio. L'allarme è scattato alle 2.20: sul posto i sanitari del 118 e ... Tragico incidente in Basilicata: una persona ha perso la vita Tragico incidente a Roma pochi minuti fa. Una signora, di cui al momento non sono note le generalità, ha perso la vita: è stata travolta e uccisa da un’auto in viale Sirtori, all’angolo con Largo La L ...Nella serata di ieri, poco dopo la mezzanotte, si è verificato un gravissimo incidente ad Ercolano. Secondo una prima ricostruzione dei Carabinieri della locale Tenenza, la dinamica dell’incidente di ...