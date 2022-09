Restauro della Cappella della Sindone: il volume (Di venerdì 23 settembre 2022) Venerdì 23 settembre alle 17, nel Salone delle Guardie Svizzere di Palazzo Reale, si presenta il volume sul Restauro della Cappella della Sindone. L’opera raccoglie il patrimonio di conoscenze emerse nel corso degli interventi all’edificio sacro progettato da Guarino Guarini, a seguito del disastroso incendio del 1997. Raggiera della Cappella della Sindone collocata sull’altare Quali Leggi su periodicodaily (Di venerdì 23 settembre 2022) Venerdì 23 settembre alle 17, nel Salone delle Guardie Svizzere di Palazzo Reale, si presenta ilsul. L’opera raccoglie il patrimonio di conoscenze emerse nel corso degli interventi all’edificio sacro progettato da Guarino Guarini, a seguito del disastroso incendio del 1997. Raggieracollocata sull’altare Quali

DarioNardella : Cosimo I scende da cavallo! Prosegue l’intervento di restauro della statua del Giambologna. Pensate che l’ultimo sm… - UIAVenezia : ?? Iscrizioni aperte per la nuova edizione dei corsi TECNICA dell’UIA! WORKSHOP in presenza e corsi Executive in LI… - niiprogetti : Il progetto di Alterstudio Partners prevede il restauro del complesso, con demolizione di alcune superfetazioni e i… - TorinoSette : La cappella della Sindone tra storia e restauro - GDS_it : A Catania hanno avuto inizio gli interventi di manutenzione e restauro della #Pescheria gravemente danneggiata dall… -