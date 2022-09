Referendum al via nei territori occupati. Da Mosca nuove minacce all'Ucraina (Di venerdì 23 settembre 2022) Al via i Referendum nei territori occupati dalla Russia in Ucraina. Dopo il voto e l'eventuale annessione, il Cremlino considererà i nuovi territori come parte integrante della Federazione russa l'applicazione della relativa Costituzione. Nelle Repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk, così come nelle regioni di Zaporizhzhia e Kherson, sono iniziati i Referendum sull'ingresso nella Federazione russa considerati dagli osservatori occidentali una vera e propria farsa voluta da Mosca per dare una parvenza di legalità all'invasione del Paese confinante. Le votazioni - spiega la RIA Novosti - proseguiranno per 5 giorni. «Oggi alle 8 ora di Mosca è iniziato il processo per lo svolgimento di un Referendum sull'adesione alla Federazione Russa ... Leggi su iltempo (Di venerdì 23 settembre 2022) Al via ineidalla Russia in. Dopo il voto e l'eventuale annessione, il Cremlino considererà i nuovicome parte integrante della Federazione russa l'applicazione della relativa Costituzione. Nelle Repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk, così come nelle regioni di Zaporizhzhia e Kherson, sono iniziati isull'ingresso nella Federazione russa considerati dagli osservatori occidentali una vera e propria farsa voluta daper dare una parvenza di legalità all'invasione del Paese confinante. Le votazioni - spiega la RIA Novosti - proseguiranno per 5 giorni. «Oggi alle 8 ora diè iniziato il processo per lo svolgimento di unsull'adesione alla Federazione Russa ...

