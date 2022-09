Pronti allo show? Fuori Mi Pento (Ho stato io) di Picciotto (Di venerdì 23 settembre 2022) Dopo la pubblicazione del brano “Precario dello stato” incentrato sulle vicende Italiane del Superbonus, Picciotto coglie l’occasione di pubbicare l’ultimo estratto tratto dal suo disco Don Picciotto.Questa volta, al fianco di Tuppi B , Dj di pura scuola Hip Hop e tra gli ideatori del progetto “Pooglia Tribe” prodotto dalla Spaghetti Funk degli Articolo31, propone al pubblico “Mi Pento –(Ho stato Io)”.Il brano, prodotto da Dj Crocetta con gli scratches per l’appunto di Dj Tuppi B, ha un sound melodico vecchia scuola con una ritmica allegra e spensierata. Il brano parla del fatto che la colpa dei vari “mali” della società é di chi “guida”, non dei passeggeri. Chi comanda prende le decisioni, decidendo quindi il futuro di tutti.Nel video, ideato con la tecnica del cartoon digitale, il concept ... Leggi su atomheartmagazine (Di venerdì 23 settembre 2022) Dopo la pubblicazione del brano “Precario dello” incentrato sulle vicende Italiane del Superbonus,coglie l’occasione di pubbicare l’ultimo estratto tratto dal suo disco Don.Questa volta, al fianco di Tuppi B , Dj di pura scuola Hip Hop e tra gli ideatori del progetto “Pooglia Tribe” prodotto dalla Spaghetti Funk degli Articolo31, propone al pubblico “Mi–(HoIo)”.Il brano, prodotto da Dj Crocetta con gli scratches per l’appunto di Dj Tuppi B, ha un sound melodico vecchia scuola con una ritmica allegra e spensierata. Il brano parla del fatto che la colpa dei vari “mali” della società é di chi “guida”, non dei passeggeri. Chi comanda prende le decisioni, decidendo quindi il futuro di tutti.Nel video, ideato con la tecnica del cartoon digitale, il concept ...

