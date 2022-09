Operazione Kafka | la polizia esegue 16 provvedimenti

tfnews_t : #Operazione “#Kafka”: 16 arresti per #pedopornografia #operazionekafka #news #tfnews #italia #cronaca #carabinieri… - AgenziaOpinione : POLIZIA DI STATO – MILANO/TORINO/PESCARA/TRIESTE/VENEZIA/ROMA.* OPERAZIONE “KAFKA”: « ESEGUITI 16 PROVVEDIMENTI, PE… -

La polizia di Stato, a conclusione di un'attivita' d'indagine condotta dal Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni, ha eseguito 16 decreti di perquisizione personale e domiciliare, emessi dalle ...Come riporta Vicenza Today , l'è stata denominata ''. Proprio come nel libro 'Il processo' dello scrittore boemo, ignari utenti della rete si sono visti accusati, processati e ...La polizia di Stato, a conclusione di un'attivita' d'indagine condotta dal Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni, ha eseguito 16 decreti ...Anche gli agenti della Polizia Postale di Pescara impegnati nell'operazione denominata "Kafka". Come nel libro “Il processo” dello scrittore boemo, ignari utenti della rete si sono visti accusati, pro ...