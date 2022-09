Notte ricercatori | le iniziative messe in campo dal Cnr

(Di venerdì 23 settembre 2022) Anche quest'anno il Consiglio nazionale delle ricerche è tra i protagonisti dellaEuropea deiche avrà il suo culmine il 30 settembre. L'iniziativa è promossa dalla Commissione Europea con lo scopo di diffondere la cultura scientifica per lo sviluppo sociale ed economico del Paese. L'occasione è anche quella di stimolare i ragazzi verso le carriere scientifiche e le discipline STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) che giocano un ruolo fondamentale nel generare innovazione e inclusività."Laeuropea deiè una importante occasione per stimolare e rafforzare il rapporto di fiducia tra mondo scientifico e opinione pubblica, per sensibilizzare la collettività verso l'importanza dell'innovazione e della ricerca per il benessere delle persone e dell'ambiente. Le numerose ...

L'Ospedale aderisce all'iniziativa organizzata da Frascati Scienza e promossa dalla Commissione europea. Esperimenti dal vivo nelle ludoteche con idei laboratori e con gli esperti del Reparto Investigazioni Scientifiche (RIS).Le sorprese non finiscono qui, nelladeitargata ASI, ci sarà anche l'occasione per mostrare ROSITA (ROver Spaziale ITAliano) realizzato dagli studenti della Sapienza in ... Il Cnr tra i protagonisti della Notte europea dei ricercatori | Consiglio Nazionale delle Ricerche In occasione della Settimana della scienza esperimenti e simulazioni con i ricercatori e gli investigatori del Ris ...