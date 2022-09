Mancini: «Mi aspetto una bella partita. Immobile non sta malissimo ma…» (Di venerdì 23 settembre 2022) . Le parole del ct azzurro Roberto Mancini ha parlato ai microfoni di Rai Sport a pochi minuti dall’inizio della gara di Nations League tra Italia ed Inghilterra. Ecco le parole del ct azzurro: Immobile – «Ciro non sta malissimo però non vogliamo rischiarlo perché non si sente benissimo la gamba ma non è niente di grave. Speriamo di recuperarlo per lunedì. Faremo con quelli che abbiamo». GARA – «Mi aspetto una bella partita perché Italia-Inghilterra è sempre una partita speciale». GIOIA – «E’ difficilissimo però credo che quello che abbiamo fatto ci debba aiutare a passare questi mesi ancora più difficile». RITROVARE L’ORGOGLIO – «Sì. L’orgoglio di giocare per la nazionale, la gioia di divertirsi». TIFOSI – «Abbiamo sempre cercato di fare il massimo e ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 23 settembre 2022) . Le parole del ct azzurro Robertoha parlato ai microfoni di Rai Sport a pochi minuti dall’inizio della gara di Nations League tra Italia ed Inghilterra. Ecco le parole del ct azzurro:– «Ciro non staperò non vogliamo rischiarlo perché non si sente benissimo la gamba ma non è niente di grave. Speriamo di recuperarlo per lunedì. Faremo con quelli che abbiamo». GARA – «Miunaperché Italia-Inghilterra è sempre unaspeciale». GIOIA – «E’ difficilissimo però credo che quello che abbiamo fatto ci debba aiutare a passare questi mesi ancora più difficile». RITROVARE L’ORGOGLIO – «Sì. L’orgoglio di giocare per la nazionale, la gioia di divertirsi». TIFOSI – «Abbiamo sempre cercato di fare il massimo e ...

