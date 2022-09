Italia Inghilterra, Donnarumma accolto dagli applausi da San Siro (Di venerdì 23 settembre 2022) Donnarumma accolto dagli applausi da San Siro: ecco i dettagli Al momento dell’annuncio da parte dello speaker, Gianluigi Donnarumma è stato accolto dai tifosi azzurri presenti sugli spalti da pochi fischi e tanti applausi di incoraggiamento. Rispetto a Italia-Spagna, di quasi un anno fa, l’accoglienza è stata molto diversa per il portiere della Nazionale Italiana. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 23 settembre 2022)da San: ecco i dettagli Al momento dell’annuncio da parte dello speaker, Gianluigiè statodai tifosi azzurri presenti sugli spalti da pochi fischi e tantidi incoraggiamento. Rispetto a-Spagna, di quasi un anno fa, l’accoglienza è stata molto diversa per il portiere della Nazionalena. L'articolo proviene da Calcio News 24.

