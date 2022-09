In quei rifiuti c'è un tesoro che va perduto (Di venerdì 23 settembre 2022) Negli scarti elettronici sono contenute piccole quantità di materie rare come platino e palladio, fondamentali per le industrie del futuro. Ma in Italia non si riescono a recuperare, come spiega in questa intervista il direttore generale del consorzio Erion Weee. L ’Italia è a rischio approvvigionamento di materie prime critiche, come il platino o il cobalto, che sono essenziali per lo sviluppo di settori ritenuti strategici per l’economia del Paese, come l’aerospaziale, l’automotive o le energie rinnovabili. Secondo una ricerca condotta da The European House Ambrosetti, la produzione industriale italiana dipende per 564 miliardi di euro (pari a circa un terzo del Pil 2021) dall’importazione di materie prime critiche che si trovano fuori dall’Europa. Il colmo è che alcune di queste materie rare sono nelle nostre case, nascoste negli elettrodomestici, negli smartphone, nei computer. Ma ... Leggi su panorama (Di venerdì 23 settembre 2022) Negli scarti elettronici sono contenute piccole quantità di materie rare come platino e palladio, fondamentali per le industrie del futuro. Ma in Italia non si riescono a recuperare, come spiega in questa intervista il direttore generale del consorzio Erion Weee. L ’Italia è a rischio approvvigionamento di materie prime critiche, come il platino o il cobalto, che sono essenziali per lo sviluppo di settori ritenuti strategici per l’economia del Paese, come l’aerospaziale, l’automotive o le energie rinnovabili. Secondo una ricerca condotta da The European House Ambrosetti, la produzione industriale italiana dipende per 564 miliardi di euro (pari a circa un terzo del Pil 2021) dall’importazione di materie prime critiche che si trovano fuori dall’Europa. Il colmo è che alcune di queste materie rare sono nelle nostre case, nascoste negli elettrodomestici, negli smartphone, nei computer. Ma ...

