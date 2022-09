Giovanni Ciacci entra nella casa del Gf Vip: «Sono sieropositivo e voglio combattere lo stigma» (Di venerdì 23 settembre 2022) Lo stylist è entrato nel reality show con l'intento di sensibilizzare il pubblico sull'HIV: «In Italia c'è ancora tanta ignoranza sul tema, Sono qui per accendere una luce» Leggi su vanityfair (Di venerdì 23 settembre 2022) Lo stylist èto nel reality show con l'intento di sensibilizzare il pubblico sull'HIV: «In Italia c'è ancora tanta ignoranza sul tema,qui per accendere una luce»

