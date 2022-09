Giappone vs USA – pronostico e possibili formazioni (Di venerdì 23 settembre 2022) Mancano meno di due mesi all’inizio della Coppa del Mondo: venerdì 23 settembre Giappone e Stati Uniti si affronteranno alla Merkur Spiel-Arena di Dusseldorf. Sarà solo la terza volta che queste nazioni si incontrano in un incontro internazionale: gli Yankee hanno vinto la precedente amichevole per 3-2 nel 2006, mentre i Samurai Blue si sono aggiudicati il primo incontro per 3-1 alla Kirin Cup del 1993. Il calcio di inizio di Giappone vs USA è previsto alle 14:25 Anteprima della partita Giappone vs USA: ac he punto sono le due squadre Giappone L’imminente finestra internazionale è l’ultima occasione per Hajime Moriyasu di valutare la sua squadra e quali sarebbero i migliori 26 giocatori da portare in Qatar. Quattro anni fa, Moriyasu è stato assistente del Giappone quando si è qualificato per ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 23 settembre 2022) Mancano meno di due mesi all’inizio della Coppa del Mondo: venerdì 23 settembree Stati Uniti si affronteranno alla Merkur Spiel-Arena di Dusseldorf. Sarà solo la terza volta che queste nazioni si incontrano in un incontro internazionale: gli Yankee hanno vinto la precedente amichevole per 3-2 nel 2006, mentre i Samurai Blue si sono aggiudicati il primo incontro per 3-1 alla Kirin Cup del 1993. Il calcio di inizio divs USA è previsto alle 14:25 Anteprima della partitavs USA: ac he punto sono le due squadreL’imminente finestra internazionale è l’ultima occasione per Hajime Moriyasu di valutare la sua squadra e quali sarebbero i migliori 26 giocatori da portare in Qatar. Quattro anni fa, Moriyasu è stato assistente delquando si è qualificato per ...

