leggoit : Gf Vip 7, Orietta Berti e la gaffe con Ginevra Lamborghini. Cosa le ha detto, fan infuriati - mooningeminigrl : Orietta con le unghie di elenoire fa capire che è entrata proprio nell'ottica del gf vip #gfvip7 - Christi86351331 : Ma orietta a cosa serve al gf vip #GFvip - MengoniMoro : Menomale c'è Orietta e Osvaldo: mi sembrano tt pazze: sparano caz...pur di fare le fenomene simpatiche...?????? Ormai gf vip follia - SabatinoAlberto : Per me questa edizione ha vip quantomai sconosciuti perché tutto il cachet è andato ad Orietta Berti #GFvip -

Durante l'ultima puntata del GF, Ginevra Lamborghini si è mostrata in camera con un piccolo cuoricino disegnato sotto l'occhio maBerti ha frainteso... GF: GLI INTRIGHI NELLA CASA In settimana Ginevra aveva raccontato di non parlare più con la sorella da oltre tre anni e che non sia stata supportata nemmeno dalla ...Giovedì 22 settembre si è conclusa la seconda puntata della settima edizione del Grande Fratelloe già si iniziano a delineare le prime dinamiche, anche se con i nuovi inquilini arrivati ......Durante l’ultima puntata del GF Vip, Ginevra Lamborghini si è mostrata in camera con un piccolo cuoricino disegnato sotto l’occhio ma Orietta Berti ha frainteso... GF VIP: GLI INTRIGHI NELLA CASA In ...Tante le new entry della seconda puntata del reality di Canale 5, ma gli occhi sono puntanti su la "bomba Gegia e (ancora) su Elenoire Ferruzzi.