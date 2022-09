Europa a due marce sulla Russia. Chi chiede sanzioni più rigide (Di venerdì 23 settembre 2022) “Russi, non cercate di attraversare la frontiera, non siete i benvenuti qui, dovete cessare la guerra in Ucraina, andatevene da quel bellissimo Paese”, è stato il polemico tweet del ministro per gli Affari esteri della Lettonia, Edgars Rinkevics. Quattro dei cinque Paesi dell’Unione europea che confinano con la Russia hanno cominciato a respingere i turisti russi dalla mezzanotte del lunedì. Polonia, Estonia, Lettonia e Lituania hanno scelto di imporre nuove limitazioni, sostenendo che non accetteranno cittadini russi finché il Paese prosegue la guerra in Ucraina. La Finlandia, invece, ha deciso di restare aperta, anche se ha tagliato il numero di appuntamenti disponibili nei consolati per le richieste di visti. Questa misura sui visti, che l’Unione europea continua a valutare senza prendere una decisione definitiva, è una delle tante sanzioni più ... Leggi su formiche (Di venerdì 23 settembre 2022) “Russi, non cercate di attraversare la frontiera, non siete i benvenuti qui, dovete cessare la guerra in Ucraina, andatevene da quel bellissimo Paese”, è stato il polemico tweet del ministro per gli Affari esteri della Lettonia, Edgars Rinkevics. Quattro dei cinque Paesi dell’Unione europea che confinano con lahanno cominciato a respingere i turisti russi dalla mezzanotte del lunedì. Polonia, Estonia, Lettonia e Lituania hanno scelto di imporre nuove limitazioni, sostenendo che non accetteranno cittadini russi finché il Paese prosegue la guerra in Ucraina. La Finlandia, invece, ha deciso di restare aperta, anche se ha tagliato il numero di appuntamenti disponibili nei consolati per le richieste di visti. Questa misura sui visti, che l’Unione europea continua a valutare senza prendere una decisione definitiva, è una delle tantepiù ...

