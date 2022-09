Conte incita i suoi: ci davano per morti ma la scissione è stata una salvezza (Di venerdì 23 settembre 2022) A Roma in piazza Santi Apostoli il leader del M5S chiude la campagna elettorale: «È un voto di portata storica». Ma non c’è Beppe Grillo (nemmeno in video) Leggi su corriere (Di venerdì 23 settembre 2022) A Roma in piazza Santi Apostoli il leader del M5S chiude la campagna elettorale: «È un voto di portata storica». Ma non c’è Beppe Grillo (nemmeno in video)

Luxgraph : Conte incita i suoi: ci davano per morti ma la scissione è stata una salvezza #corriere #news #2022 #italy #world… - Manu26263 : @Ariachetira @EnricoLetta @pdnetwork Disgustoso Telese nella sua campagna pro 5S, linguaggio violento come quello u… - storico900 : @LaNotiziaTweet E ci credo, #Conte incita alla violenza. - MazzeiMazzei8 : @piratadelweb e dice che Conte incita all'odio(il mondo sottosopra) - CinziaEmanuelli : Ormai è acclarato: Michele Emiliano che incita a votare candidati 5 Stelle in Puglia, Bonaccini che dice dopo le el… -