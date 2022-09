Come sta Osimhen? Il medico del Napoli svela i tempi di recupero (Di venerdì 23 settembre 2022) Victor Osimhen si è confermato uno dei migliori attaccanti del campionato di Serie A, le prime partite della nuova stagione sono state di altissimo livello. Il Napoli è una grande protagonista del massimo torneo italiano, guida la classifica ed è sicuramente una candidata alla vittoria dello scudetto. Il calciatore nigeriano è reduce da un infortunio, i dettagli sulle condizioni del calciatore sono state svelate da Raffaele Canonico, medico sociale ai microfoni di Radio Kiss Kiss. “Siamo il 17esimo giorno di stop. Victor tra le sue doti ha l’accelerazione e l’allungo sui 30-40 metri. Ha avuto il classico infortunio del velocista, una lesione di secondo grado. Il ko l’ha colpito in una zona delicata per il processo di riabilitazione, dato che arriva a 34-35 chilometri orari in velocità. Bisogna riallenarlo per ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 23 settembre 2022) Victorsi è confermato uno dei migliori attaccanti del campionato di Serie A, le prime partite della nuova stagione sono state di altissimo livello. Ilè una grande protagonista del massimo torneo italiano, guida la classifica ed è sicuramente una candidata alla vittoria dello scudetto. Il calciatore nigeriano è reduce da un infortunio, i dettagli sulle condizioni del calciatore sono statete da Raffaele Canonico,sociale ai microfoni di Radio Kiss Kiss. “Siamo il 17esimo giorno di stop. Victor tra le sue doti ha l’accelerazione e l’allungo sui 30-40 metri. Ha avuto il classico infortunio del velocista, una lesione di secondo grado. Il ko l’ha colpito in una zona delicata per il processo di riabilitazione, dato che arriva a 34-35 chilometri orari in velocità. Bisogna riallenarlo per ...

