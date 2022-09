Un reddito di responsabilità per rilanciare occupazione (Di giovedì 22 settembre 2022) Roma – “Basta politiche di mero assistenzialismo, è giunto il momento di attuare una seria riforma del reddito di cittadinanza che punti a trasformarlo in reddito di responsabilità”. Cosi’ Paolo Capone, segretario Generale dell’Ugl, nel corso dell’ultima tappa del tour nazionale organizzato dall’Ugl ‘Vota per il lavoro’ dal titolo ‘Dal reddito di cittadinanza al reddito di responsabilità’ per ribadire le priorità del sindacato da consegnare al Governo che verrà. Occorre, in tal senso, spiega Capone, “vincolare a un approccio più responsabile sia chi ne beneficia che il sistema Paese, con il fine di avviare efficaci politiche attive del lavoro in grado di facilitare le nuove assunzioni. Una soluzione proposta dall’UGL è quella di destinare il reddito percepito in ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 22 settembre 2022) Roma – “Basta politiche di mero assistenzialismo, è giunto il momento di attuare una seria riforma deldi cittadinanza che punti a trasformarlo indi”. Cosi’ Paolo Capone, segretario Generale dell’Ugl, nel corso dell’ultima tappa del tour nazionale organizzato dall’Ugl ‘Vota per il lavoro’ dal titolo ‘Daldi cittadinanza aldi’ per ribadire le priorità del sindacato da consegnare al Governo che verrà. Occorre, in tal senso, spiega Capone, “vincolare a un approccio più responsabile sia chi ne beneficia che il sistema Paese, con il fine di avviare efficaci politiche attive del lavoro in grado di facilitare le nuove assunzioni. Una soluzione proposta dall’UGL è quella di destinare ilpercepito in ...

