Tony Khan: “La Ring of Honor è viva e vegeta!” (Di giovedì 22 settembre 2022) Da quando ad inizio anno Tony Khan ha acquisito i diritti della storica federazione indipendete “ROH“, in molti si sono chiesti quale sarebbe stato il futuro della compagine dopo due dei piu’ importanti e storici PPV. Il Patron ha voluto dare un aggiornamento in merito allo svolgimento del prodotto. Le sue parole “I PPV della Ring of Honor sono stati i piu’ visti della storia recente e probabilemente li inserirei tra i migliori di sempre e sono molto soddisfatto di quest’anno. Se riuscissimo ad avere uno show televisivo settimanale saremo ancora piu’ forti”. Leggi su zonawrestling (Di giovedì 22 settembre 2022) Da quando ad inizio annoha acquisito i diritti della storica federazione indipendete “ROH“, in molti si sono chiesti quale sarebbe stato il futuro della compagine dopo due dei piu’ importanti e storici PPV. Il Patron ha voluto dare un aggiornamento in merito allo svolgimento del prodotto. Le sue parole “I PPV dellaofsono stati i piu’ visti della storia recente e probabilemente li inserirei tra i migliori di sempre e sono molto soddisfatto di quest’anno. Se riuscissimo ad avere uno show televisivo settimanale saremo ancora piu’ forti”.

