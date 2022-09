Sonego-Korda domani in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Metz 2022 (Di giovedì 22 settembre 2022) Lorenzo Sonego sfiderà Sebastian Korda agli quarti di finale del torneo Atp 250 di Metz 2022 (cemento indoor). L’azzurro sta ritrovando fiducia nella cittadina francese. Nei primi due turni, infatti, sono arrivate due vittorie molto convincenti rispettivamente contro il russo Aslan Karatsev e la wild card transalpina Gilles Simon. Anche l’americano sembra particolarmente in forma, lui che quest’anno non si sta confermando sui livelli della passata stagione. All’esordio si è liberato in due set del francese Hugo Gaston mentre al secondo turno ha sbarrato la strada al nostro Lorenzo Musetti. Sonego conduce per 2-1 nei precedenti contro l’americano, tutti e tre andati in scena nel 2021. Korda partirà favorito in virtù di una maggior pesantezza di palla e predisposizione alla superficie. ... Leggi su sportface (Di giovedì 22 settembre 2022) Lorenzosfiderà Sebastianagli quarti di finale del torneo Atp 250 di(cemento indoor). L’azzurro sta ritrovando fiducia nella cittadina francese. Nei primi due turni, infatti, sono arrivate due vittorie molto convincenti rispettivamente contro il russo Aslan Karatsev e la wild card transalpina Gilles Simon. Anche l’americano sembra particolarmente in forma, lui che quest’anno non si sta confermando sui livelli della passata stagione. All’esordio si è liberato in due set del francese Hugo Gaston mentre al secondo turno ha sbarrato la strada al nostro Lorenzo Musetti.conduce per 2-1 nei precedenti contro l’americano, tutti e tre andati in scena nel 2021.partirà favorito in virtù di una maggior pesantezza di palla e predisposizione alla superficie. ...

RobertaFazio7 : RT @SkySport: ULTIM'ORA TENNIS ATP 250 Metz, #Sonego batte #Simon 7-6, 6-4 Ai quarti affronterà lo statunitense #Korda #SkySport #SkyTennis - Gazzetta_it : Sonego batte Simon: è ai quarti a Metz, sfiderà Korda - Luxgraph : Metz, Sonego sfiderà Korda nei quarti: Simon ko in due set - cannovazzi : RT @federtennis: Lorenzo nei QF del @MoselleOpen! ?? #Sonego batte in due set il francese Simon e affronterà Korda. #stayFIT | #tennis… - sim_sevenagency : RT @federtennis: Lorenzo nei QF del @MoselleOpen! ?? #Sonego batte in due set il francese Simon e affronterà Korda. #stayFIT | #tennis… -