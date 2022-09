Reddito di libertà 2022 rifinanziato: cos’è, importo, a chi spetta, chi paga (Di giovedì 22 settembre 2022) Nuove risorse in arrivo per finanziare il Reddito di libertà per il 2022, sussidio introdotto dal Decreto Rilancio al fine di promuovere, attraverso l’indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza e in condizione di povertà. I fondi aggiuntivi, assegnati per gli anni 2021 e 2022, sono ripartiti sulla base della popolazione femminile, nella fascia 18 – 67 anni, residente nei comuni delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano al 1° gennaio 2021. Le risorse saranno impiegate per liquidare, secondo l’ordine cronologico di presentazione, le domande non accolte per insufficienza di budget e, di seguito, per l’accoglimento delle nuove domande. Per fornire utili chiarimenti sul Reddito di libertà, alla luce del rifinanziamento ... Leggi su leggioggi (Di giovedì 22 settembre 2022) Nuove risorse in arrivo per finanziare ildiper il, sussidio introdotto dal Decreto Rilancio al fine di promuovere, attraverso l’indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza e in condizione di povertà. I fondi aggiuntivi, assegnati per gli anni 2021 e, sono ripartiti sulla base della popolazione femminile, nella fascia 18 – 67 anni, residente nei comuni delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano al 1° gennaio 2021. Le risorse saranno impiegate per liquidare, secondo l’ordine cronologico di presentazione, le domande non accolte per insufficienza di budget e, di seguito, per l’accoglimento delle nuove domande. Per fornire utili chiarimenti suldi, alla luce del rifinanziamento ...

